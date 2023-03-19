體壇快訊：張家朗蔡俊彥釜山大獎賽衝牌

傅家俊世界經典賽一輪遊

香港名將傅家俊昨於世界桌球經典賽首圈，雖曾打出一棒60度扳平局數，但仍以1：4不敵英籍球手希菲特。李俊威及女將吳安儀則日前直落4局告負。世界排名第5的特林普則成史上第3名生涯打出900棒破百的球手，晉級次圈。另外，英籍名將京治涉上月威爾斯賽操控球賽，被即時停賽。

李思穎開羅世盃全能賽排19

場地單車國家盃開羅站昨煞科，港隊最後一日有李思穎在全能賽資格賽過關，並在配速賽取得第8，總成績以28分名列第19。梁峻榮伙梁嘉儒在男子麥迪遜賽資格賽排第6，但在決賽未能完賽。男子爭先賽的杜棹熙與女子凱林賽的楊礎搖均未能晉級。

雷芭堅娜莎芭倫卡印賽爭冠

哈薩克球手雷芭堅娜昨於印第安韋爾斯網球公開賽4強直落兩盤6：2淘汰世界一姐施維雅達，年內第2次擊敗對方，明早將決戰白俄羅斯名將莎芭倫卡。二人兩個月前曾於澳洲公開賽決賽交手，當時由莎芭倫卡反勝封后。另外，世界一哥佐高域再度申請疫苗豁免失敗，無緣本周開始的邁阿密公開賽。

匈國飛魚賀素懷孕

33歲匈牙利游泳名將賀素昨公布懷孕消息，但無透露預產期。這名里約熱內盧奧運3金得主，上次比賽已是去年中的長池歐洲賽，其後與教練Mate Gelencser成婚。她當時表明有生育計劃，不會參戰明年的巴黎奧運，但無意退役。