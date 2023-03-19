港大互射12碼挫理大 隔屆再奪大專盃 盧兆崎兩撲極刑稱雄

大專決賽相隔4年重返旺角場

大專盃過去兩年因疫情於聯校運動中心閉門舉行，2019/20年一屆更因而取消，上次在旺角場舉行決賽已是2019年3月。決賽昨午重返旺角場舉行，自疫情後首開放觀眾入場，昨早起在場外免費派發門票。

上屆屈居亞軍的港大，正選有盧兆崎等4名港超球員在陣，面對理大也有隊長陳靜謙與門將顏翱天等港超兵組成的防線，港大雖攻勢較多，換邊後再換入效力流浪的大港腳余在言，惟法定時間互無紀錄，加時尾段理大有司敬熙兩黃一紅被逐，雙方仍踢成0：0，需互射12碼分勝負。最終盧兆崎撲出甘智健及葉凱傑的射門，助港大贏4：3。

盧兆崎近3屆大專盃決賽均在陣，且兩度奪冠，賽後他謙稱是全隊功勞，「功臣不止我，今屆大專盃大家都搏到盡，踢得很好」。雖效力流浪時已不時到旺角場比賽，但兆崎稱能在這「足球聖地」踢大專賽，感覺還是很特別，他透露未來3年仍可為港大上陣，笑言會盡力續爭冠。

至於昨日頭場的大專盃女足決賽，香港城市大學憑曾浩恩、隊長李穎欣及黃子盈各入一球，以3：0大勝理大，成功衛冕。