巴塞「球證門」陰霾迎宿敵 誓挫皇馬領放 會長反擊指控

巴塞隆拿vs.皇家馬德里 now611/632台 明晨04：00直播

巴塞被控在2001至18年間向球證委員會副會長尼格利亞行賄，以獲得球場上的有利裁決。事件已發酵1個月，《國家報》等最新引述調查文件報道，尼格利亞稱自己只是就執法爭議提供個人意見而取酬，否認所得的部分資金直接落入當日執法球證，「巴塞認為球證判決經常令其他球隊得益，不希望與執法團隊對着幹」。

西甲主席稱不信巴塞收買球證

巴塞昨在官網發表會長拿樸達的錄影講話，他否認指控之餘更說：「我們不只會為自己辯護，還會作出攻擊。」西甲賽會主席泰巴斯則表示不相信巴塞會收買球證，當地有輿論質疑，與尼格利亞有合作的球會，或不止巴塞，故泰巴斯選擇息事寧人的做法。

回說比賽，這仗是連同西班牙盃，近月3場國家打吡之二，巴塞月初在西盃4強首回合憑皇馬後衛艾達米列達奧的烏龍波小勝。由於巴塞上月已在歐霸出局，是役也是主帥沙維接掌後，六鬥皇馬首次在魯營主場出擊兼以逸待勞。守將朗奴阿拿奧祖過去曾3次與對方交手時客串右閘，使雲尼斯奧斯祖利亞顆粒無收，被認為是巴塞近年格食格的主因。賓施馬繼續缺操，狀態平平或令皇馬進攻更乏力，收窄聯賽落後9分差距殊不容易。

柏迪復操再傷 缺陣兼無緣國際賽

另一邊廂，巴塞在新星柏迪缺陣的近4仗亦只入3球，不幸的是這名中場近日復操時再受傷，已退出西班牙隊大軍，據報與翼鋒奧士文尼迪比利連西盃次回合再鬥皇馬也上陣成疑。

另外，畢爾包作客3：1擊敗華拉度列，終止4場不勝走勢後。艾美利亞則在護級大戰主場1：1逼和卡迪斯，續陷降班區。力爭前四的皇家蘇斯達及貝迪斯今晚分途出戰，其中領前3分的皇蘇會迎戰榜尾的艾爾切，貝迪斯則對馬略卡。