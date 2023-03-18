球迷變合伙拍檔 餐廳老闆欣賞球員富熱忱

阿Dee是阿仙奴資深球迷，小時候踢波司職門將關係，往後對收集龍門球衣情有獨鍾，「我儲球衣都超過20年，常覺得一支球隊場上有11人，正選只得一人着龍門球衣，感覺較罕有」。

愛儲龍門球衣 葉鴻輝光顧贈珍藏

他透露，4年前友人帶同葉鴻輝光顧其餐廳，之後熟絡便試問對方索取落場版球衣，「諗住問完就算，點知阿輝下次來幫襯時，真的帶了他在世界盃外圍賽着過的港隊球衣給我」。球員與球迷建立的友誼由此而深，阿Dee現累計從偶像手上獲得10多件比賽戰衣、手套甚至波砵，珍而重之。其餐廳於山頂開分店時，阿輝也襄助拍攝宣傳短片。他的珍藏還有王振鵬和陳達燊等門將球衣。

阿Dee曾任酒店總廚，於2018年自立門戶開足球主題西餐廳，「疫市」期間擴張至4間分店，位於旺角、佐敦、油塘及山頂，「疫情經營餐飲有弊亦有利，不少業主會減租，因而減少創業資金，做生意有時就要搏」。當他知道葉鴻輝有意開餐廳，將佐敦分店轉手給阿輝3人合資再重新裝修，「他們零經驗，所以我幫手支援餐飲內容。開業多月看到他們的熱誠，經常落場參與」。