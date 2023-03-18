港超老友創業展斜槓人生 開西餐廳添港足元素 各司其職悟生意之道

文：余瑋、圖：楊柏賢

葉鴻輝「把關」管收支均衡

為港足及東方把守大門多年的32歲門將葉鴻輝，在球場外做生意，也在經營上把守「最後一關」，「今次學到如何計做生意的一盤數，我會睇得緊點，包括從成本等開支如何做到有利潤，而不是打平手最後蝕租收場。當是足球以外多一樣經驗，對我之後若做其他生意都會有幫助」。

葉鴻輝與兩名球員老友梁振邦與鄭璟昊，去年12月在佐敦恆豐中心合資開西餐廳Cafe，首次進軍飲食界。阿輝透露起初認識從事餐飲的球迷朋友阿Dee而得到創業機會（見另稿），「近年我開始想做生意，而且我們3人都鍾意食，之前想過投資凍肉，但疫情期間已有很多凍肉舖，最後決定開餐廳。去年初有這想法後，因得到業界朋友支援，不足一年就很快成事」。餐牌部分小食和無酒精特飲，起用甚有本地足球特色的名稱，如「黃金右翼」、「雙翼齊飛」、「波友」及「插花」等，都是3人一起構思。

「我想開一間食得又玩得的餐廳Cafe，希望熱鬧點，唔想顧客食完就走」。開業將近4個月，阿輝計劃在餐廳內能舉辦一些與足球相關的活動，從而跟顧客有互動，「例如在指定日子舉辦『的波挑戰』活動，顧客食完可到餐廳內有網包圍的指定空間挑戰的波，的夠指定次數或每月的波次數最多頭幾名，就有餐券等獎品」。

葉鴻輝在2020年底「三十而立」結婚，兒子Declan於去年8月出生，榮升人父的他透露在家中都會煮食，笑言往後也想多入餐廳廚房「偷師」，「開業以來最大滿足就是朋友幫襯後話好食，我覺得只要食物質素好，口碑自然會傳開去」。

梁振邦駐場佈置「滿場飛」

為餐廳打造本地足球主題，除了入口展示今季10隊港超球衣，餐廳內掛滿本地球衣珍藏，大部分都是梁振邦他們3人的「私伙」，這名東方隊長今次首度創業事事親力親為，如在球場踢中場兼顧攻守組織「滿場飛」。

梁振邦與葉鴻輝同為2009年東亞運金牌成員，2016年起加盟東方至今，近年擔任隊長。今次與老友一齊開餐廳，「傻邦」憶述過去3、4個月落手落腳做了很多事，如餐廳掛滿3人比賽穿過的球會和港足戰衣，都是他們在農曆新年假期時親自裝嵌，真的「有血有汗」，收集球衣過程也有靠朋友，「門口10隊港超球衣都是靠球圈朋友幫手才集齊得到，我們想每季不定期更換餐廳內的球衣珍藏，不想只涉及我們效力的球隊，始終本地足球不只得一、兩隊，除了港超還有甲、乙、丙組和女足，就算不是職業，他們都是香港足球一分子」。葉鴻輝呼籲若球迷有意將本地球衣珍藏放在餐廳，可聯絡他存放。

至於球迷關心何時可在餐廳「野生捕獲」他們，3人都笑言因事忙要「睇彩數」，平均每周有一、兩天下午或晚上會駐場。傻邦說：「想遇到我們就要來多幾次，唔好諗住來一次就見齊3個」。

36歲的梁振邦踏入職業生涯第19年，近年開始指導東方青年軍，視今次創業為學習，如最近就「技能解鎖」學識冲咖啡，「踢波一段時間後都要發掘一些新事物，不可能一直踢到尾，始終有一日要我退落來，趁有時間就接觸多點新事物。我之前未做過餐飲業，一切都是由零開始」。

隊友當飯堂捧場 鄭璟昊感溫暖

鄭璟昊曾效東方與葉鴻輝及梁振邦做隊友多年，近3季轉投晉峰。在今次創業過程，司職後衛的「阿井」像身處出任門將和中場的兩名好友之間，擔當分析意見的角色。他亦有感獲來自不同球隊的球圈朋友支持，學到人情世故。

33歲的鄭璟昊稱：「香港球圈好細，大家都知大家係邊個，但有些之前甚少交流的球場對手都有來幫襯，是我預期之外」。阿井的晉峰隊友們，因餐廳鄰近操練場地，還經常來當飯堂，「我沒有用隊長身分要求隊友來，但他們都好好，很多時在京士柏練完波就落來食午餐，一星期有一、兩次，有時放假都會來」。

3人在創業過程難免有意見不合，葉鴻輝承認，性格較為冷靜的阿井，就擔當他們之中分析意見的角色，令事情很快取得共識。阿井認為今次使3家人的關係更融洽，「好似由3個各自家庭，變成一個大家庭。如果得我自己一個應該唔會開到餐廳，因為咩都唔識。現在我們真的做到這一步，不是只想只說，對我是有比較大成功感」。

阿井希望除了港超球迷，還影響到一些顧客認識香港足球，「想有顧客幫襯後，因為我們開始認識本地足球。試過有小球迷與父母來幫襯，傾談時發覺他對英超很熟悉，車路士全隊球員都講得出，但從未睇過港超，當時我提及當日在旺角大球場有比賽，建議可去一看，事後他們向我反映真的有入場」。梁振邦也稱駐場時會多主動跟顧客交流，「接觸過有些球迷顧客有踢波、有睇英超，卻不清楚香港有港超，真的不知幾時有比賽，如果影響到這類球迷一、兩個月入場睇一場，或至少知道港超現有10隊，已是在推廣香港足球」。