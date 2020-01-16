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2023年3月18日星期六
歐聯8強籤運迥異 皇馬拜仁陷死亡下線 意甲3強抽上籤
車路士乘勝迎愛華頓誓破紀錄 簡迪傷癒候命
高柏尼率般尼倒戈 哥帥看好舊部接班教曼城
港足公布新主客球衣 下周四旺角場開售 女足點兵戰奧運外
江旻憓本季回穩 歸功訓練方向清晰
體壇快訊：C朗續入選葡萄牙大軍
SAT周六體育直播賽程
港超老友創業展斜槓人生 開西餐廳添港足元素 各司其職悟生意之道
球迷變合伙拍檔 餐廳老闆欣賞球員富熱忱
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【明報專訊】（請看附圖）
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