體壇快訊：C朗續入選葡萄牙大軍

安賽龍全英賽16強出局

全英羽毛球公開賽次圈爆冷不斷，其中丹麥隊的世界一哥安賽龍反負馬來西亞球手黃智勇，在男單16強出局，衛冕失敗兼創個人近16個月世巡賽最差戰績。印度隊上屆男單亞軍勒斯亞則不敵安東臣。日本隊則有混雙主將渡邊勇大拉傷左腿，與拍檔東野有紗退賽，女雙福島由紀／廣田彩花亦在次圈被淘汰。

米高佐敦擬售黃蜂股權

NBA傳奇球星米高佐敦據報正考慮出售夏洛特黃蜂的大部分股權，目前與該隊小股東為首的財團洽談，勢完結長達13年的班主身分。常規賽方面，西岸一哥丹佛金塊在星將約基治貢獻30分、10個籃板及9次助攻下，作客以119：110擊敗底特律活塞，終止四連敗。

新疆獲准重返CBA

新疆廣匯因不服中國職業籃球聯賽（CBA）處罰禁止轉會交易一年，宣布退出賽事。然而CBA周四宣布，已同意該隊重新參加本季餘下賽事，至於退賽期間未舉行的7仗則判輸0：20。新疆隊獲准重新參賽後，昨上演回歸首擊，以97：100不敵北京首鋼。