港足公布新主客球衣 下周四旺角場開售 女足點兵戰奧運外

港足上款球衣為2020年11月底發布，出戰過2022年世界盃外圍賽、亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，使用逾兩年終推出新版本。主場球衣續沿用傳統紅白雙色作主調，手袖位置加上白邊。足總表示，港足友賽新加坡當日在旺角場內率先發售主場及熱身新球衣。賽事門票在上周已全數售罄。港足主教練安達臣早前公布34人初選名單，預計完成今輪港超後於明日落實決選大軍，下周一下午於將軍澳足球訓練中心開操。

而香港女足下月5至11日將在塔吉克出戰巴黎奧運首輪亞洲區外圍賽，分別對塔吉克、巴基斯坦及菲律賓隊，本月31日起程，球隊昨公布22人決選名單，女甲聯賽前兩名的車路士足球學校（香港）及傑志共有12人入選。

理文港超爭標關鍵戰迎東方

港超方面，理文今日傍晚6時在將軍澳運動場大戰東方，理文以14戰36分排第2名，落後榜首傑志3分，聯賽尚餘4輪，理文之後兩仗對手為榜尾兩隊的香港U23及深水埗，理文今仗對東方或成5月7日煞科決戰傑志前，左右爭標形勢的關鍵一役。今日另一場為排第3的冠忠南區下午3時在香港仔運動場對晉峰。