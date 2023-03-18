歐聯8強籤運迥異 皇馬拜仁陷死亡下線 意甲3強抽上籤

皇家馬德里在16強淘汰利物浦後，將在8強再遇英超對手的前屆冠軍車路士，亦是雙方連續3季於歐聯碰頭，皇馬上季於同階段戰至加時以總比數5：4取勝，前季則4強以總比數1：3落敗。曼城及拜仁慕尼黑則相隔9年再遇，雙方歷來交手6次，各贏3場。

繼2005/06年球季後再有3支意甲球隊躋身歐聯8強，結果3隊齊抽上籤，全部身處上線避開幾支爭標分子，其中意甲榜首拿玻里將鬥上屆意甲盟主AC米蘭，而國際米蘭則面對葡超榜首賓菲加。

歐霸方面，原為爭標熱門的阿仙奴，昨在早段先後有後衛富安健洋及威廉沙列巴相繼傷出，即使憑中場格列沙加於19分鐘先開紀錄，但被士砵亭於62分鐘藉阿仙奴在中圈附近傳送失誤，由中場柏祖干卡維斯推過半場後離門逾40碼笠死「兵工廠」門將蘭斯達爾扳平1：1。

阿仙奴歐霸大熱倒灶

曼聯8強遇西維爾

雙方法定時間總比數踢成3：3平手，阿仙奴在加時階段多次攻勢均未能射破客軍門將阿丹的十指關，踢畢120分鐘與完場前兩分鐘有文路爾烏加迪兩黃一紅被逐踢少1人的士砵亭言和。結果互射12碼雙方前3輪均射入，但阿仙奴鋒將加比爾馬天尼利及後射失，最終士砵亭在5輪全入下淘汰對方，將與祖雲達斯在上線爭入4強。賽後阿仙奴主帥阿迪達承認上了一課，接下來將全力在英超爭冠。

另外，曼聯在另一場16強次回合憑拉舒福特的入球，作客1球小勝貝迪斯，總比數贏5：1晉級，8強於上線面對西維爾。值得一提的是，這是「紅魔」今屆繼皇家蘇斯達、巴塞隆拿及貝迪斯後，第4次遇上西甲球會。

下線方面，隊史首闖歐霸8強的比甲球會聖基萊斯聯，繼上圈淘汰柏林聯後，將在此階段再遇德甲球會的利華古遜；意甲的羅馬則在另一場鬥荷甲的飛燕諾，上演去屆歐協聯決賽翻版。