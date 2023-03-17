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2023年3月17日星期五
皇馬挫利物浦續衛冕路 安帥促麾下保持驚喜 高普籲專注爭前四
拿玻里首闖8強 意甲17年來首雄佔3席
三笘薰助攻 白禮頓破宮
英格蘭點兵 艾雲東尼涉賭照入選
負世一組合 杜朱配新加坡賽8強止步
摩蘭特亮槍禁賽8場 下周有望復出
體壇快訊：李吳配全英賽反負國羽出局
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【明報專訊】（請看附圖）
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皇馬挫利物浦續衛冕路 安帥促麾下保持驚喜 高普籲專注爭前四
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