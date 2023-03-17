體壇快訊：李吳配全英賽反負國羽出局

陸奇尼戰車再換元件被罰

世界一級方程式（F1）今起於沙特阿拉伯展開新季第2站，惟首戰已換電子元件的法拉利車手陸奇尼，昨落實在今站須再次更換，超出全年免費更換1次的上限，於正賽將按例以明晚排位賽成績再罰後10格起步。另外，F1賽會昨落實與奧地利站續約至2027年。

莎芭倫卡印第安賽晉4強

2號種子白俄羅斯籍名將莎芭倫卡昨於印第安韋爾斯網球公開賽，以直落兩盤6：4、6：0輕取6號種子的美國籍好手嘉奧芙，躋身女單4強，將與7號種子的希臘籍球手莎嘉里爭入決賽。男單16強方面，頭號種子的西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，藉對手比賽中途因傷退出晉級；美國一哥費利斯則直落兩盤6：4擊退英國一哥諾利過關。

真特射手歐協聯4分鐘內戴帽

歐協聯昨晨上演16強次回合獨腳戲，比利時甲組球會真特憑20歲尼日利亞籍小將捷夫奧賓（圖，路透社）31至34分鐘內個人連入3球大演「帽子戲法」，助球隊作客以4：1大勝有比利時前國腳贊奴沙「破蛋」的土超球會巴沙克舒希，總比數贏5：2晉級，是球隊自1991/92年球季的歐協盃（歐霸前身）以來，第2次躋身歐洲賽8強。