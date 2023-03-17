三笘薰助攻 白禮頓破宮

白禮頓昨晨由兩名「三哥」炮製全場唯一入球，三笘薰於15分鐘在左路，直線交予入楔的中場蘇利馬治射入遠柱，助球隊小勝水晶宮。25歲的三笘薰前年夏天以250萬鎊（約2370萬港元）轉會費，由日職球會川崎前鋒加盟「海鷗」，去夏外借比甲聖基萊斯聯後，今季歸隊已獨取8球和貢獻5次助攻，領隊迪沙比賽前亦表示，盼合約至2025年夏天約滿的對方可盡快簽新約。至於水晶宮正面對今年英超11戰不勝的頹勢，雖暫以27分排第12，但只多尾三般尼茅夫3分，隨時捲入降班漩渦，而下周日作客榜首阿仙奴，勢為倒戈領隊韋拉帶來沉重壓力。

賓福特挫修咸頓 東尼傳射居功

同日賓福特藉涉及違反博彩規例賭波的鋒將艾雲東尼傳射得手，作客2：0勝榜尾修咸頓，賽後落後少踢1場的海鷗1分排第8，「聖人」則少尾四韋斯咸兩分。英超明晨上演紐卡素主場迎戰諾定咸森林，暫少熱刺4分的主隊有攻擊手祖連頓停賽，客軍則至少有7名傷兵下，料爭取聯賽6戰首捷添難度。