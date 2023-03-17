皇馬挫利物浦續衛冕路 安帥促麾下保持驚喜 高普籲專注爭前四

皇家馬德里首回合作客大勝5：2，迫使高普此役派遣4名前鋒穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、加普及迪亞高祖達掛帥，惟全場9射5中，遜於皇馬17射8中。全場唯一入球於78分鐘出現，當時皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞於敵軍禁區內射門「撻Q」後倒地，但仍立即撥橫予前鋒賓施馬射入奠勝一球，助球隊自2014年至今，與紅軍在歐聯交手8次取7勝1和佳績。

安察洛堤說：「相比對方，己隊擁有更大的信心，這源於我們上季決賽曾交手獲勝。」惟「肥安」認為單憑信心不足以入4強，秘訣是「皇馬須踢出令人驚喜的足球，永遠都要這樣」。在歐聯七度攻破紅軍大門的賓施馬則說：「我們首回合做了很好的工作，今次也懷着尊重的心情應戰。這是一場張力十足的比賽，在這頂級水平的賽事來說，每場都是硬仗，但我們都控制得宜，勝負的分野在於一些細節。當入球機會出現時，就須好好把握。」

紅軍小將巴錫迪收咧 8強今抽籤

高普說：「如果想在歐聯打勝仗，就須有突出表現，但我們這仗沒有。」紅軍今季已無緣英格蘭聯賽盃和足總盃，在英超也暫排第6，被榜首阿仙奴拋離24分，高普敦促麾下今季餘下時間須為爭取聯賽前四竭盡全力。紅軍現落後多踢1場的四哥熱刺6分，高普續說：「其他英超競爭者近期紛紛搶到分數，所以球隊正承受落後的壓力。」禍不單行的是，球隊昨證實有18歲中場巴錫迪訓練期間觸傷大腿，提早「收咧」。

歐聯8強順利誕生，以意甲3雄闖入這階段為大贏家（見另稿），其餘是英超勁旅曼城和車路士、德甲班霸拜仁慕尼黑、葡超的賓菲加，以及14屆冠軍的西甲豪門皇馬。今晚賽會將舉行8強抽籤及至決賽的晉級路線。決賽將於香港時間6月11日凌晨在伊斯坦布爾舉行。