足壇快遞：C朗再食白果兼領黃

【明報專訊】艾納沙昨在沙特阿拉伯國王盃8強以3：1挫艾卜哈，但基斯坦奴朗拿度（C朗，圖左）連續3次上陣「食白果」，並於上半場領黃，事緣這名38歲前鋒當時有機會藉打反擊建功，卻因球證鳴笛完上半場而發脾氣，更拾起及大腳踢走皮球。他其後又在87分鐘首次被調走。
傑志菁英盃遭流浪雙殺
傑志在昨晚賽馬會菁英盃分組賽B組，有隊長黃洋第300次為「藍鳥」上陣，以及韓國前國腳金信煜正選，但球隊在上半場36分鐘被標準流浪的加納裔新援伊巴謙攻破大門，終負0：1，在分組賽遭流浪「雙殺」。傑志賽後7戰15分，少東方1分居次，流浪14分排第3，小組首兩名晉身4強，最後一輪下月初舉行。
改制世冠盃參賽資格出爐
國際足協（FIFA）昨落實世冠盃新賽制，由2025年起改為四年一度夏季舉行，參賽球隊增至32隊分佈6大洲，歐洲、南美洲及亞洲球隊分別有12、6及4隊。除了大洋洲只有一席，其餘5洲近4屆冠軍將自動獲發入場券；換言之，上兩屆歐聯盟主皇家馬德里及車路士將會參賽。
摩洛哥伙西葡申辦世盃
摩洛哥足總昨宣布，與西班牙及葡萄牙聯合申辦2030年世界盃，意味此前有意跟「雙牙」合辦的烏克蘭或未能成事。摩洛哥隊在去年底卡塔爾世界盃勇奪殿軍，國王穆罕默德六世期望今次聯合申辦，可令非洲阿拉伯與歐洲地中海世界連結起來。