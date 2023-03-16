國米踢走波圖 班主張康陽冀歐聯演米蘭打吡

米蘭雙雄相隔17年齊入8強

國米在首回合憑盧卡古完場前絕殺，主場1：0小勝有一人領紅被逐的波圖，次回合領先一球作客火龍球場。波圖昨全場多達21次攻門及7次中龍，但國米門將奧拿拿作出6次撲救，主隊尾段兩次攻門中柱及中楣，以及前鋒伊度亞度於補時投訴球證兩黃一紅被逐，國米終守和0：0，兩回合計贏1：0，繼2010/11年球季時隔12年再晉8強，跟AC米蘭上周歐聯淘汰熱刺劇本相同，首回合主場先小勝一球，次回合作客悶和晉級。

國米現排意甲次名、意大利盃入4強，續3線作戰，主帥施蒙尼恩沙基稱，為麾下奮戰到最後感自豪，「有時足球比賽運氣也重要，不過我們在兩回合180分鐘都沒失球，表現值得晉級」。國米主席張康陽稱，晉身歐聯8強證明入主7年的工作方向正確，又稱最難忘米蘭打吡氣氛，笑言8強想抽中同市宿敵。國米行政總裁馬路達認同若在歐聯能上演米蘭打吡，相信兩軍球迷都會分外激動。