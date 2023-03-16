夏蘭特五福臨門破盡紀錄 哥帥換人「阻止」再士哥 曼城8：1狂勝萊比錫晉8強

曼城在歐聯16強首回合作客1：1打和萊比錫，次回合在主場大開殺戒，夏蘭特於22分鐘射入12碼，加上24分鐘及完半場前近門破網，在上半場已完成帽子戲法，換邊後12分鐘內多入2球，在57分鐘已轟入5球，加上根度簡及奇雲迪布尼建功，以7球大破萊比錫，追平藍月隊史最大歐聯勝仗，上次為2019年3月，巧合地同在16強次回合以同一比數大炒另一德甲球隊史浩克04。

昨仗主角的夏蘭特創下多項紀錄（見右表），包括在歐聯上陣25場成最快入30球的球員，比舊紀錄的曼聯前射手雲尼斯達萊用少9場；他亦以22歲零236日成歐聯最年輕球員達成入球「30+」，將巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比的舊紀錄推前116日；夏蘭特今季已為曼城各項賽事上陣36場狂轟39球，打破名宿湯美莊臣塵封94年的紀錄，仍未完季下榮升藍月史上單季入球最多球員。他亦繼美斯及雷斯阿祖安奴後，成為第3人歐聯單場入5球，且僅上陣63分鐘。

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夏蘭特以10球升上歐聯射手榜首位，是他第3季在歐聯入球達雙位數，今季他首戰英超現以28球遙領射手榜。他賽後場邊受訪時，獲評述賽事的阿仙奴傳奇射手亨利鞠躬握手致敬。夏蘭特笑言原想入多一球完成雙重帽子戲法，惟哥帥堅持換出「阻止」了他。哥迪奧拿笑言若是役給夏蘭特踢足90分鐘，不知會發生什麼事，「夏蘭特仍年輕，應以打破美斯的紀錄為推動力。能夠60分鐘內入5球，他有強大天賦，無論在力量還是心態上，是個天生勝利者」。萊比錫主帥馬高路斯認優勝劣敗，「曼城這場比賽有點過強了，我很了解夏蘭特的能力，總能抓緊入球機會，結果被入了5球」。