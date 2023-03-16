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2023年3月16日星期四
廠兵迎士砵亭劍指雙冠 邊緣人路維力爭阿迪達信任
祖雲陣容不整 弗賴堡續約主帥圖反撲
伍家朗全英賽首圈傷退 李卓耀同出局 雙楊配反勝韓女雙組合
公鹿率先闖季後賽 挫太陽達50勝
俄將穿俄超球衣熱身 施維雅達譴責
日本世盃10將落選友賽大軍 召4新兵續棄些路迪雙子
體壇快訊：港隊中國聯賽再奪1銀3銅
電視精選
夏蘭特五福臨門破盡紀錄 哥帥換人「阻止」再士哥 曼城8：1狂勝萊比錫晉8強
國米踢走波圖 班主張康陽冀歐聯演米蘭打吡
足壇快遞：C朗再食白果兼領黃
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【明報專訊】（請看附圖）
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