伍家朗全英賽首圈傷退 李卓耀同出局 雙楊配反勝韓女雙組合

伍家朗今年連續3站世巡賽皆有牌落袋，周日更於德國賽決賽擊敗李詩澧封王，打破長達3年的錦標荒。不過，港將事後透露自己腿部受傷，他在全英賽首圈再遇李詩澧，首局先輸12：21，次局落後1：8下決定退賽。李卓耀則於首圈以1：2反負丹麥籍世界一哥安賽龍出局。

組軍近一年的楊雅婷/楊霈霖，首次出戰全英賽便於女雙首圈打出代表作，她們面對世界排名第11的韓籍組合鄭娜銀/金慧貞時，首局雖然先輸12：21，但「雙楊配」在次局及時調整，大部分時間領先下以21：19扳平。戰至決勝局，這對港隊拍檔初段一度處於下風，她們隨後急起直追，末段更一口氣連取8分，終以21：14過關，惟吳芷柔/曾曉昕在另一場以0：2負中國隊出局。

鄧謝配負日將 李吳配挑戰世一

港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪在首圈面對日籍宿敵渡邊勇大/東野有紗，力戰下連輸兩局17：21，無緣晉級。至於李晉熙/吳芷柔在今日的混雙次圈，將會硬撼中國隊頭號種子鄭思維/黃雅瓊。