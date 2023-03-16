廠兵迎士砵亭劍指雙冠 邊緣人路維力爭阿迪達信任

阿仙奴vs.士砵亭 now643台 明晨04：00直播

阿迪達領軍3年零3個月，阿仙奴今季進入收成期，長期盤踞英超榜首，歐霸16強首回合亦作客與士砵亭打和2：2，明晨次回合返回主場，已成晉級8強熱門。阿迪達賽前野心勃勃地說：「我們的首要任務就是英超和歐霸。最佳的備戰就是不斷打勝仗，以增強下場的信心和激情。」他此言不虛，事關球隊近6場歐霸前的英超比賽取得5勝1和。

前場人滿之患 捷西斯勢再後備

踏入本月，阿仙奴傷兵問題紓緩不少，其中被膝傷困擾逾3個月的前鋒加比爾捷西斯，終在日前英超大勝富咸一役中後備上陣復出，令前線兵源更充裕，此子迎戰士砵亭時料再先列後備，前線攻堅重責或落在大勇的李安度杜沙特、雷斯尼爾遜及復出不久的伊美路維身上。

22歲的路維上季崛起，前年11月更晉升英格蘭大國腳，惟今季飽受

傷患困擾，各項賽事只披甲9次未開齋，只有1次助攻，這名「10號仔」缺陣期間，杜沙特、布卡約沙加、加比爾馬天尼利、法比奧韋拉及雷斯尼爾遜等均有不俗表現，故此路維目前可以做的是，一旦被派遣上場定須全力以赴，以博取阿迪達的重新信任。

貝迪斯中堅無緣對曼聯

同日曼聯挾着首回合以4：1大捷的優勢作客貝迪斯前，再收到敵衛雷斯菲臘比因筋腱傷患需休戰數周的喜訊。「紅魔」此役勢有在英超停賽4場的卡斯米路坐鎮中場，前鋒拉舒福特則料不會掛帥，改由韋格賀斯代勞。