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2023年3月15日星期三
利物浦輕裝上陣求奇蹟 帶3球劣勢征皇馬 阿諾特：沒什麼可輸
拿玻里挾兩球優勢迎福 「足壇字母哥」續成焦點
西甲撤銷加維一隊註冊 與巴塞續約作廢 今夏或變自由身
阿仙奴倫敦足球頒獎禮橫掃4獎
摩蘭特接受心理輔導 灰熊證復出無期
米蘭遭沙軍逼和 各賽事3戰不勝
體壇快訊：李晉熙吳芷柔全英賽過關
電視精選
香港東方ABL封王 生死戰挫越南西貢熱火 相隔6年再奪冠
鄭鐵男膺傑青運動員 放眼下月世青賽
杜凱琹新加坡大滿貫雙線止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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