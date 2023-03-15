體壇快訊：李晉熙吳芷柔全英賽過關

15歲韓紫琳亞太業餘賽摘季

15歲港將韓紫琳日前在新加坡舉行的亞太女子業餘錦標賽，戰畢4日賽事後以低標準6桿，與日本及新西蘭籍球手並列季軍，寫下此賽事港將最佳成績。港隊總教練鄧子鏗為成績感欣喜，並透露總會近年擴充教練團隊，為球手「度身訂做」運動心理、健身等訓練，有利球員發展。

背越式跳高始創者逝世

世上首創「背越式」跳高的美籍傳奇星將霍斯貝利（Dick Fosbury），周日因淋巴瘤復發與世長辭，享年76歲。美國田徑協會發聲明悼念，稱表示田徑界失去了一位傳奇，一個革新者。

2026世盃場次增至104場

據報國際足協（FIFA）決定下屆由美國、加拿大及墨西哥合辦的2026年世界盃決賽周，將沿用每組4隊賽制，由於隊數首次增至48隊，將會分為12組，每組首、次名，以及8支最佳小組第3名，可躋身32強淘汰賽。屆時總場次將達104場，賽期亦由過往約30日延長至39日，決賽暫定為美國時間7月19日。

查比雅印第安賽32強止步

世界排名第4的查比雅昨於印第安韋爾斯網球公開賽女單32強，意外直落兩盤6：7（5：7）、4：6不敵捷克籍球手禾祖素娃，賽後這名早前受傷患困擾的突尼斯籍名將，承認「狀態明顯不足，也許太急於復出了」。至於英籍新星拉度簡露則擊敗巴西籍對手，16強將惡鬥世界一姐施維雅達。男單方面，西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯直落兩盤擊敗荷蘭籍球手躋身16強。