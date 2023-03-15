阿仙奴倫敦足球頒獎禮橫掃4獎

【明報專訊】今季有望相隔19年再奪英超錦標的阿仙奴，昨於倫敦足球頒獎禮橫掃4獎，其中「兵工廠」隊長馬田奧迪加特榮膺年度最佳球員、主帥阿迪達奪最佳領隊，而門將蘭斯達爾及翼鋒布卡約沙卡則分別獲選為最佳門將及年青球員。
曼聯棄為卡斯米路領紅上訴
阿仙奴暫於英超高踞榜首，有望自2003/04年球季後再次問鼎聯賽錦標，出色表現亦令將帥獲外界肯定，他們昨在倫敦足球頒獎禮4大獎項，其中奧迪加特力壓隊友沙卡、熱刺的哈利卡尼、賓福特的艾雲東尼等人，獲選為年度最佳球員。他表示：「我希望將獎項與全隊分享，這是共同努力的成果，我亦很高興己隊可包辦獎項，這是對我們的肯定。」
另外，曼聯中場卡斯米路上輪英超因危險攔截對手領紅被逐，會方昨決定放棄上訴，意味這名巴西國腳將在未來4場本土賽事停賽，包括下周一足總盃8強對富咸及3場聯賽。
至於明夏將約滿的熱刺球星哈利卡尼，據報近期正與會方商討續約事宜，惟球隊今屆成績平平，勢影響這名隊史首席射手的去留決定。已年屆29歲的卡尼自2009年出道一直效力熱刺，惟至今未贏得任何錦標。
香港時間明晨3時半將有兩場英超補賽，暫列第7的白禮頓在當勇的日本國腳三笘薰領銜下，迎戰近3仗攻門零中框、排第12位的水晶宮；上輪悶和曼聯的榜尾修咸頓則迎戰第9的賓福特。