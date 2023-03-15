阿仙奴倫敦足球頒獎禮橫掃4獎

曼聯棄為卡斯米路領紅上訴

阿仙奴暫於英超高踞榜首，有望自2003/04年球季後再次問鼎聯賽錦標，出色表現亦令將帥獲外界肯定，他們昨在倫敦足球頒獎禮4大獎項，其中奧迪加特力壓隊友沙卡、熱刺的哈利卡尼、賓福特的艾雲東尼等人，獲選為年度最佳球員。他表示：「我希望將獎項與全隊分享，這是共同努力的成果，我亦很高興己隊可包辦獎項，這是對我們的肯定。」

另外，曼聯中場卡斯米路上輪英超因危險攔截對手領紅被逐，會方昨決定放棄上訴，意味這名巴西國腳將在未來4場本土賽事停賽，包括下周一足總盃8強對富咸及3場聯賽。

至於明夏將約滿的熱刺球星哈利卡尼，據報近期正與會方商討續約事宜，惟球隊今屆成績平平，勢影響這名隊史首席射手的去留決定。已年屆29歲的卡尼自2009年出道一直效力熱刺，惟至今未贏得任何錦標。

香港時間明晨3時半將有兩場英超補賽，暫列第7的白禮頓在當勇的日本國腳三笘薰領銜下，迎戰近3仗攻門零中框、排第12位的水晶宮；上輪悶和曼聯的榜尾修咸頓則迎戰第9的賓福特。