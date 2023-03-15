西甲撤銷加維一隊註冊 與巴塞續約作廢 今夏或變自由身

回復青年軍身分 重穿30號球衣

加維去年9月續約巴塞至2026年，但超出球會薪酬空間，令交易未能完成。巴塞之後提出訴訟，西班牙法院今年1月31日原下令西甲接受加維的註冊。不過西甲賽會昨發聲明稱收到法院通知，由於巴塞未能在期限前提出訴訟，違反法庭協議而推翻判決。若維持原判，加維的新合約被視為無效，個人條款需回到續約前，包括由6號穿回30號球衣，並變回青年軍球員身分，以及今夏完約回復自由身。

巴塞隆拿日前還被起訴於2001年至18年期間，向西班牙球證委員會副會長尼格利亞的私人公司，共支付840萬歐元（約7057萬港元）的「顧問費」，提供建議如何在比賽中「應付」球證，涉及兩名前會長巴杜姆與羅素。

馬體會絕殺基羅納9仗不敗

西甲賽事方面，馬德里體育會憑30歲西班牙隊射手艾華路莫拉達在補時階段建功，攻入今季第10個聯賽入球，協助球隊作客以1：0絕殺基羅納，近9場聯賽不敗，賽後25戰48分續排第3位。