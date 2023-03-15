利物浦輕裝上陣求奇蹟 帶3球劣勢征皇馬 阿諾特：沒什麼可輸

皇家馬德里vs.利物浦 now643台 明晨04：00直播

利物浦今季表現反覆，先是一周前英超以7：0大炒宿敵曼聯，卻在上周六聯賽以0：1不敵護級球隊般尼茅夫，被本港球迷再次嘲諷為「利記海鮮」。紅軍在上月底歐聯16強首回合情况類同，於晏菲路球場領先兩球下，連失5球以2：5反負予近7次對壘贏6次的「剋星」皇馬，明晨次回合以落後3球的劣勢造訪班拿貝球場。皇馬射手賓施馬有望缺陣一仗後傷癒復出，聯同首回合梅開二度、今屆歐聯已入6球的翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞攻堅。

兩軍同追比寧咸

沙拿埃及別墅遭爆竊

紅軍右閘阿歷山大阿諾特賽前表示，球隊落後3球出征已無任何壓力，「我們沒有什麼可輸」，提及仍有機會重演4年前歐聯奇蹟。利物浦在2018/19年球季的歐聯4強，首回合0：3敗走，次回合於主場4：0大勝巴塞隆拿，總比數4：3反勝晉身決賽。至於以8球領先歐聯射手榜的紅軍主將穆罕默德沙拿，繼上仗對般尼茅夫12碼宴客連累球隊落敗再「頭頭碰着黑」，據報其位於家鄉埃及開羅的別墅日前遭爆竊，幸沙拿的家人當時不在大宅，且損失不算嚴重，只被賊人入屋偷走一些電視的衛星接收器。

利物浦與皇馬正爭逐天價羅致多蒙特19歲中場祖迪比寧咸，今輪歐聯勝方或可在這名英格蘭國腳爭奪戰取領先位置。不過兩軍都有賽程後顧，紅軍之後3仗英超將分別惡鬥曼城、車路士及阿仙奴；皇馬下周一西甲更是作客「國家打吡」，硬撼榜首兼宿敵巴塞隆拿。

夏薩特認跟安察洛堤零交流

另外，夏薩特今季在皇馬僅上陣7場，被主帥「肥安」安察洛堤打入冷宮，去年底世界盃後只在今年初的西班牙盃第3圈上陣。這名已退出比利時隊的32歲球星近日受訪承認跟安察洛堤「零交流」，只有互相尊重。但他稱「在皇馬很快樂」，希望下季繼續留隊，以及靜待機會再次落場貢獻。