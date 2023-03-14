卡斯米路再直紅加刑停4場 坦夏格轟球證尺度不一 加拿祖遭剷傷

卡斯米路是役31分鐘飛剷修咸頓中場卡路士艾卡拉斯，球證安東尼泰萊起初只給黃牌，經視像裁判（VAR）介入及翻看後改為出示紅牌，這名中場硬漢即時落淚，需由同鄉隊友安東尼馬菲奧斯安慰才離場。他繼上月4日對水晶宮一次雙方球員爭執時向對手叉頸而領紅被罰停賽3場，在36天內兩度英超「直紅」，曼聯證實需停賽4場本地賽事，包括下周一英格蘭足總盃8強主場對富咸，以及國際賽周後3場英超作客紐卡素、主場對賓福特及愛華頓，本周五歐霸16強次回合作客貝迪斯不受影響。曼聯近兩場英超共失5分，以26戰50分續排第3位，比踢少一場排第5的紐卡素多6分。

坦帥撐卡斯米路「硬朗但絕不骯髒」

曼聯今季有卡斯米路在陣勝率高達76%，但這名31歲巴西國腳缺陣7仗勝率大減至43%，每仗平均入1.9球減至入1.7球、失球由0.9球增至1.7球。卡斯米路此前效力皇家馬德里9年上陣336場，只曾兩次「兩黃一紅」被逐及未試過直接領紅，今季來到英超7個月，為曼聯上陣19場聯賽已兩度做「紅牌阿姑」。紅魔在基斯甸艾歷臣至少養傷至4月底、雲迪碧克提早收咧及借將沙比薩最近操練受傷，卡斯米路又停賽將令紅魔中場人腳再次緊絀。此外，曼聯18歲小將加拿祖於73分鐘後備入替後，比賽尾段在禁區被修咸頓右閘獲加彼德斯「鉸剪腳」剷傷，經治理曾續賽，惟完場前仍被換走，賽後被發現右腳戴上護具及持拐杖步離球場。

坦夏格賽後批評安東尼泰萊執法尺度不一，「我認為球證若作出這決定（紅牌），就必須全場所有判決標準都保持一致，最後應有3至4名球員被罰紅牌。還有兩球12碼，尤其第一球肯定是手球，我不知道為何VAR沒有介入。卡斯米路在歐洲踢了500多場比賽，之前無試過直接領紅，他踢波風格硬朗但絕不骯髒」。