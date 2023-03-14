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2023年3月14日星期二
曼城蓄銳誓劈錫 迪布尼偕馬列斯獲加右路強攻
國米作客弱 訪波圖成細恩生死戰
伍家朗嘆奪冠破宿命 「冇一種成功會來得容易」
韋婉婷泰國女甲開齋 感激隊友提升信心
烏克蘭女將「恐慌」退賽 稱WTA總裁俄烏言論促使
中國隊入籍兵世界賽忘戴計時器 返韓首戰失金
體壇快訊：江旻憓榮升世界第2
電視精選
卡斯米路再直紅加刑停4場 坦夏格轟球證尺度不一 加拿祖遭剷傷
阿迪達生涯百勝盼廠兵續改進 紐卡素止頹
巴塞9次魚生粥再寫隊史
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【明報專訊】（請看附圖）
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