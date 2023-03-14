體壇快訊：江旻憓榮升世界第2

黃杜配贏內訌戰闖8強

港乒混雙組合黃鎮廷∕杜凱琹昨在WTT新加坡大滿貫16強，以局數3：1擊敗隊友何鈞傑及埃及15歲新星Hana Goda的組合，8強將硬撼中華台北組合林昀儒∕鄭怡靜。黃鎮廷同日伙何鈞傑出戰男雙首圈，以局數3：1擊敗羅馬尼亞組合晉級。

男足傑運投票反先男欖

「國泰2022年度香港傑出運動員選舉」公眾投票前日結束，據網站投票走勢，相隔逾半世紀出線亞洲盃決賽周的香港男子足球代表隊，在最後階段反壓香港男子七人欖球代表隊，在「傑出運動隊伍」獎項領先。公眾投票佔得分30%，評審團及傳媒另佔50%及20%，最終結果於下月18日的傑運頒獎禮公布。

卡塔爾前帥掌厄瓜多爾

厄瓜多爾足總前日落實由西班牙籍教練菲歷斯山齊士出任男足國家隊新帥，簽約4年。厄瓜多爾隊去年曾在世界盃揭幕戰與山齊士帶領的卡塔爾隊交手，當時厄軍以兩球輕勝。此外，伊朗隊昨亦公布，由曾在2006至08年執教該隊的加蘭諾伊重掌帥印。

約基治三雙難阻金塊連敗

丹佛金塊昨雖有星級中鋒約基治獨得35分、20個籃板及11次助攻「三雙」，但在NBA常規賽仍以主場以120：122不敵布魯克林籃網，錄得三連敗。新奧爾良塘鵝則在崔爾梅菲取得生涯新高41分下，主場以127：110輕取缺少主將李拿特的波特蘭拓荒者。