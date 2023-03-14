伍家朗嘆奪冠破宿命 「冇一種成功會來得容易」

伍家朗自2020年1月的泰國大師賽再奪標，之後在2021年泰國公開賽、2022年馬來西亞大師賽及今年泰國大師賽，三度打入決賽都未能掄元。他昨在社交網稱，經過3年零44日等待，終再次站上頒獎台冠軍位置，「中間曾經3次打入決賽都同冠軍擦身而過，每次我都諗會唔會係我最後一次決賽，仲有冇機會退役之前攞到冠軍？」他感謝一直支持的所有人，笑稱希望下個冠軍不用再等3年，稱這印證若想成功或得到想要結果，「一定要首先好刻苦耐勞跨過重重難關，因為冇一種成功係會來得容易」。

伍家朗在決賽第二局初段腿部受傷曾要治療，他透露當時心想「唔通又要等下次？」，也懷疑過未必能續作賽，惟不想溜走奪冠機會，「傷勢的確發揮影響，我只可以場上盡量做唔會令到太痛的動作。一分一分捱落去，就睇邊個可沉得住氣先到終點，好慶幸我係最終贏得勝利的一個」。

盼下個冠軍不需等待3年

今轉戰全英賽再鬥李詩灃

伍家朗今日隨即轉戰全英羽毛球公開賽，首圈再遇決賽對手李詩灃，另一港將李卓耀則挑戰世界排名第一的安賽龍。兩對港隊混雙組合同鬥日本對手，鄧俊文／謝影雪對渡邊勇大／東野有紗，李晉熙／吳芷柔對綠川大輝／齋藤夏。