伍家朗嘆奪冠破宿命 「冇一種成功會來得容易」

【明報專訊】港隊星將伍家朗前晚在德國羽毛球公開賽男單決賽反勝中國隊好手李詩灃，奪得個人逾3年來首個世巡賽冠軍。他昨在社交網發表感言，坦承此前3次打入決賽都屈居亞軍，這次決賽期間又一度受傷，曾懷疑爭冠「又要等下次」。
伍家朗自2020年1月的泰國大師賽再奪標，之後在2021年泰國公開賽、2022年馬來西亞大師賽及今年泰國大師賽，三度打入決賽都未能掄元。他昨在社交網稱，經過3年零44日等待，終再次站上頒獎台冠軍位置，「中間曾經3次打入決賽都同冠軍擦身而過，每次我都諗會唔會係我最後一次決賽，仲有冇機會退役之前攞到冠軍？」他感謝一直支持的所有人，笑稱希望下個冠軍不用再等3年，稱這印證若想成功或得到想要結果，「一定要首先好刻苦耐勞跨過重重難關，因為冇一種成功係會來得容易」。
伍家朗在決賽第二局初段腿部受傷曾要治療，他透露當時心想「唔通又要等下次？」，也懷疑過未必能續作賽，惟不想溜走奪冠機會，「傷勢的確發揮影響，我只可以場上盡量做唔會令到太痛的動作。一分一分捱落去，就睇邊個可沉得住氣先到終點，好慶幸我係最終贏得勝利的一個」。
盼下個冠軍不需等待3年
今轉戰全英賽再鬥李詩灃
伍家朗今日隨即轉戰全英羽毛球公開賽，首圈再遇決賽對手李詩灃，另一港將李卓耀則挑戰世界排名第一的安賽龍。兩對港隊混雙組合同鬥日本對手，鄧俊文／謝影雪對渡邊勇大／東野有紗，李晉熙／吳芷柔對綠川大輝／齋藤夏。