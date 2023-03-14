國米作客弱 訪波圖成細恩生死戰

國米首回合憑後備上陣的盧卡古末段建功，以1球氣走波圖，但後者該仗入球機會不少，故此令國米備受抨擊，禍不單行的是，國米今季意甲作客13戰5勝2和6負，連同上仗負史柏斯亞，近4場出征中下游球隊錄得1和3負，總計13次客場失24球，在失球榜是第4多。

備受壓力的施蒙尼恩沙基說：「我們為作客成績不高興。去年是另一故事，歐聯分組賽便曾作客打和巴塞隆拿3：3。」惟國米此役有前鋒祖亞昆哥利亞因傷缺陣，後防大將史堅尼亞上陣成疑。細恩的喜訊是首回合領紅的波圖中場奧達維奧停賽，並有3名「十字軍」。

10人羅馬意甲負薩斯索羅

事實是國米的意甲次席位置隨時旁落，事關除只多季席拉素1分外，羅馬及今晨才比賽的AC米蘭亦只落後3分。「首都狼」昨在中堅甘貝拿完半場前被逐下，主場以3：4負薩斯索羅，而國米下周一凌晨對手暫排第7的宿敵祖雲達斯，則藉中場拉比奧特梅開二度，助球隊主場以4：2挫榜尾的森多利亞。祖雲教練皮奧利賽後證實，昨再度缺陣的中場保羅普巴，需至月尾開始的國際賽期後才可再度復出。