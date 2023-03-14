曼城蓄銳誓劈錫 迪布尼偕馬列斯獲加右路強攻

曼城vs.RB萊比錫 now643台 明晨04：00直播

曼城首回合藉馬列斯上半場先開紀錄，卻被RB萊比錫左中堅加華度爾下半場扳平完場，值得留意的是，今季狀態不錯的馬列斯，該仗之後在英超大勝般尼茅夫退居後備，翌仗英格蘭足總盃淘汰布里斯托城時擔正，卻避戰近兩場英超連挫紐卡素及水晶宮，疑已為明晨之戰做足準備，若上仗末段後備上陣的基爾獲加亦復任正選，「藍月」右路攻擊力勢如魚得水，萊比錫的左後防勢受嚴峻考驗。

迪布尼：助攻減少但創造力不減

至於因病無緣首回合出征萊比錫的奇雲迪布尼，在對水晶宮後備披甲11分鐘後，次回合料復任正選，與根度簡及洛迪卡斯簡迪坐鎮中場，為箭頭艾寧夏蘭特提供攻門彈藥。迪布尼今季屢受傷病困擾，球隊近9仗只5次擔正，並被質疑不復當年勇，31歲的他說：「球迷期待我每仗都能傳射得手，而我也認為自己已做得不錯。或者我的助攻少了，卻不代表我的創造力減退。對於這8年的曼城歲月和15年的職業賽生涯，我是感覺良好的。我踢足球的原因是我喜愛它，而不是由於我必須這樣做，這已是一件美事。」他今季各項賽事入5球和交出17個助攻，而在英超12次穿針引線，仍較排次席的阿仙奴翼鋒布卡約沙卡多3次。

萊比錫德甲前四不穩

相比於曼城此戰可「夫添」作賽，萊比錫除有4名傷兵外，受腿筋傷患困擾前鋒尼干古，有機會繼缺陣日前德甲主場大勝慕遜加柏後再度休戰。

萊比錫目前在聯賽暫列第3，分別落後榜首拜仁慕尼黑及次席多蒙特7分和5分，並後有追兵，與第4位柏林聯及排第5的弗賴堡同分。柏林聯昨作客被禾夫斯堡逼和1：1，弗賴堡則主場以2：1挫賀芬咸，並令後者被史浩克04以1分反壓跌落榜尾。此外，利華古遜作客以3：2反勝雲達不來梅後續排第9，以6分落後第6位的法蘭克福。