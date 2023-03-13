阿仙奴打吡輕取富咸 杜沙特三度助攻 夏蘭特助曼城小勝

阿仙奴此役以李安度杜沙特、翼鋒布卡約沙卡及加比爾馬天尼利攻堅，惟初段與富咸齊步步為營，直至17分鐘才出現「入肉」攻勢，「兵工廠」中場格列沙卡左路直線妙傳馬天尼利窄位射門，被倒戈門將賓特尼奴擋出，卻撞中隊友後衛安東尼羅賓遜擺烏龍，而經視像裁判（VAR）介入後，指馬天尼利接應皮球時越位在先而判入球無效。

捷西斯養傷4個月復出

阿仙奴其後控制戰局，21分鐘，杜沙特開角球予加比爾馬加希斯頂入打開紀錄；5分鐘後杜沙特左路傳高波馬天尼利頂成2：0。36分鐘，杜沙特又妙傳後上的格列沙加，惟後者因控球甩腳未能叩關，被賓特尼奴沒收。杜沙特及後在38分鐘命射柱邊出界，未能擴大優勢之餘，更差點在43分鐘被富咸追回一球，當時富咸中場安達斯彭利拿截得阿仙奴門將蘭斯達爾傳球，於右路窄位施展笠射高出。

44分鐘，馬天尼利左路窄位射「窩利」被賓特尼奴用腳擋出。補時1分鐘，杜沙特左路傳中予禁區內的中場馬田奧迪加特，後者扭過敵衛後射成3：0結束半場。富咸換邊後爭取破蛋，中鋒阿歷山大米祖域曾於71分鐘勁頂中楣，令阿仙奴得以保持勝果至完場。值得一提的，養傷4個月的阿仙奴前鋒加比爾捷西斯昨於77分鐘後備上陣復出。

水晶宮連續3場零中龍

曼城將於周中歐聯16強次回合迎戰RB萊比錫，主帥哥迪奧拿昨晨先將中場奇雲迪布尼，以及在當地酒吧「露械」被警方調查的右閘基爾獲加列為後備。「藍月」面對堅壁清野的水晶宮「老鼠拉龜」，全場14次攻門只有4次中框。全場唯一入球於78分鐘出現，當時水晶宮中場米高奧利斯在防守角球時，於右後防底線附近無故踢跌曼城中場根度簡被判極刑，造就劊子手艾寧夏蘭特取得今季第28個英超入球，並藉此全取3分。水軍此戰4射無一中目標，成為近20年首支連續3場零中龍的英超球隊。哥帥賽後說：「經驗告訴我每次作客水晶宮都很難踢。他們禁區內有6人聯防，夏蘭特被兩人緊盯。」