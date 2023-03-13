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2023年3月13日星期一
伍家朗破3年錦標荒 德國賽男單反勝國手李詩灃奪冠
石偉雄鎖定世界賽資格 世盃巴庫站摘銅 「李世光跳」得分今季新高
東方ABL決賽遭追平場數 明迎生死戰
林銘夫系列賽封王 轉全職誓躍8米大關
拜仁3守將入4球報捷 多蒙特連勝斷纜
麥巴比補時絕殺 PSG苦戰險勝比斯特
中國亞青盃8強出局 加時不敵韓國
體壇快訊：江旻憓連續3賽入8強
電視精選
阿仙奴打吡輕取富咸 杜沙特三度助攻 夏蘭特助曼城小勝
10人曼聯悶和榜尾修咸頓
熱刺車路士齊輕勝 干地：前四如封王
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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