體壇快訊：江旻憓連續3賽入8強

杜凱琹新加坡賽晉次圈

港將杜凱琹昨於WTT乒乓球新加坡大滿貫女單64強，以局數3：1挫崔孝珠，晉級後將對另一韓籍球手朱天熙。不過，李皓晴及朱成竹均一輪遊，港乒一哥黄鎮廷在男單64強亦1：3不敵中華台北隊的林昀儒止步。

理文炒晉峰 續追傑志

理文昨憑前鋒基華尼頓梅開二度，加入艾華頓的12碼及徐宏傑罰球埋齋，末段連入4球下，於港超作客4：0大勝晉峰，續落後榜首傑志3分居次。第3的冠忠南區對深水埗同樣易邊後攻入3球凱旋。港會主場1：1逼和和富大埔，1分領前標準流浪及東方排第4。

香川真司建功 櫻花開齋

日本前國腳香川真司今季重返母會大阪櫻花後，昨於日職迎來回巢後首次正選，並於38分鐘先開紀錄，取得歸隊後首入球，助球隊在主場2：1挫鳥栖砂岩，取開季首勝，4戰得4分暫列第12位。衛冕的橫濱水手則作客以0：2不敵北海道札幌岡薩多，跌落第6位。

施維雅達印賽入32強

印第安韋爾斯網球公開賽昨舉行次圈賽事，世界一姐施維雅達以直落兩盤輕取美籍球手劉婧文，拉度簡露和查比雅亦分途闖級32強；世界一哥卡路士艾卡拉斯、侯卡錫及衛冕的東道主球手費利斯，則於男單64強齊過關。

居里領勇士反勝公鹿

金州勇士球星史堤芬居里昨在NBA常規賽領銜迎戰有「字母哥」安迪度高安普缺陣的密爾沃基公鹿，於第4節末段連取11分，加上封走對手控衛賀利地的上籃，助球隊在落後8分下與對方打成111分平手。他再於加時獨取9分，全場攻入36分，助勇士125：116擒「鹿」，以35勝33負續守西岸第6。