中國亞青盃8強出局 加時不敵韓國

自2014年後再闖亞青盃淘汰賽的國青隊，是役面對亞洲勁旅韓國隊雖全場受壓，但半場守和0：0之餘，更在47分鐘藉「太極虎」在後場組織失誤，由出線功臣的木塔力甫於右路窄角度射入，為國青隊先開紀錄。惟及後韓國隊圍攻下於62分鐘藉國青後衛陽敏傑於自家禁區犯手球獲12碼，並由中場金龍鶴主射中鵠扳平1：1。

雙方法定時間言和後踢加時，全場達八成控球率的韓國隊先於100分鐘由前鋒成鎮榮接應右路傳中輕鬆射入領先，再由後衛崔錫鉉於108分鐘接應左路傳中無人看管下鎖定3：1勝局。國青隊終在8強止步，無緣自2004年得亞軍後再闖4強。

韓國隊晉級後，將於後晚的4強面對日前以互射12碼淘汰澳洲隊的東道主烏茲別克隊。

另外，日本隊昨在8強以2：0淘汰約旦隊，而伊拉克隊則以1球小勝伊朗隊，兩軍將在後晚爭入決賽。

港女足亞青外第3名出局

女足方面，港隊在亞青盃外圍賽首圈A組最後一輪，憑李宇宸及梁匡蕎各入1球，以2：2言和菲律賓隊，3戰得兩分以第3名作結，未能出線。