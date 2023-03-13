拜仁3守將入4球報捷 多蒙特連勝斷纜

沙迪奧文尼於去年11月初在德甲勝雲達不來梅初段傷出，至2月底才復出，昨仗終可掛帥。拜仁此仗4個入球功臣是梅開二度的後衛班捷文柏華特、祖奧簡斯路、艾方素戴維斯及翼鋒利萊辛尼，令在2和60分鐘有貝利沙建功，以及艾雲卡東拿補時得手的奧格斯堡以3：5反負。拜仁教練拿高斯文賽後並沒稱讚3個「帶刀侍衛」，反稱不滿防守出現漏洞。

多蒙特上周中在歐聯16強被車路士淘汰，昨仗藉拉菲爾古里路分別在38和60分鐘傳射得手兩度領前，史浩克04則憑馬里奧斯畢達先在50分鐘「士哥」後於79分鐘助攻，使兩軍各得1分，並令今季一直護級的史浩克近7仗取得2勝5和。

拿玻里返勝軌 皇蘇失分

意甲一哥拿玻里藉基華拉斯基利亞及拉亞馬尼下半場各入一球，主場以2：0輕取阿特蘭大，賽後拋離次席國際米蘭18分，而上輪贏拿玻里的拉素，作客悶和博洛尼亞後暫少國米1分。西甲皇家蘇斯達昨晚作客遭馬略卡逼和1：1，與明晨才作客基羅納的馬德里體育會同分，續排第4。