伍家朗破3年錦標荒 德國賽男單反勝國手李詩灃奪冠

【明報專訊】港隊星將伍家朗昨於德國羽毛球公開賽男單決賽面對中國隊好手李詩灃，在先輸一局下，苦戰近1.5小時以局數2：1反勝封王，自2020年1月的泰國大師賽後再奪錦標。至於港將呂樂樂伙拍吳詠瑢則在泰國挑戰賽女雙摘銀而回。
伍家朗昨晨先在4強的港隊「內戰」面對師弟李卓耀，開賽早段先打出一段6：0攻勢拉開，及後李卓耀一直未能追近，家朗以21：14拿下首局。次局李卓耀早段發力先贏3分，並於中後段拉開優勢，同樣贏21：14扳平局數。決勝局雙方爭持激烈，家朗中段一度拉開11：6下，終贏21：15，以局數2：1取勝。
4強挫師弟李卓耀
呂樂樂吳詠瑢泰國賽摘亞
今年第2度殺入公開賽男單決賽的家朗，在昨晚的決賽面對於4強直落兩局擊敗前世界一哥桃田賢斗的國家隊好手李詩灃，兩人首局鬥得激烈，世界排名較對方高5位的家朗，領先20：18時連失4分，戰至「刁時」先輸20：22。這名世界排名第15的港將次局重整旗鼓，幾乎一直處於上風，末段雖被追平18：18，但他沉着應戰連取3分，扳平局數。兩人在決勝局一直拉鋸，多次交換領先位置，但伍家朗在落後下連追4分，以21：18再下一城，苦戰86分鐘下反勝局數2：1封王。
伍家朗在今年狀態大勇，繼年初印尼大師賽並列季軍、泰國大師賽得亞軍，連續3站打入4強。他也自2020年後再於世巡賽贏冠軍，打破3年錦標荒。
另外，港隊組合呂樂樂／吳詠瑢於去年10月在越南公開賽首度合作即奪女雙季軍後，昨於泰國挑戰賽再取佳績，她們從預賽突圍而出，一路過關斬將，殺入決賽面對中華台北隊的劉巧芸／汪郁喬，雖表現慢熱下終以直落兩局9：21、15：21告負，但仍以亞軍作結，取得二人合作以來最佳成績。