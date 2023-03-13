伍家朗破3年錦標荒 德國賽男單反勝國手李詩灃奪冠

伍家朗昨晨先在4強的港隊「內戰」面對師弟李卓耀，開賽早段先打出一段6：0攻勢拉開，及後李卓耀一直未能追近，家朗以21：14拿下首局。次局李卓耀早段發力先贏3分，並於中後段拉開優勢，同樣贏21：14扳平局數。決勝局雙方爭持激烈，家朗中段一度拉開11：6下，終贏21：15，以局數2：1取勝。

4強挫師弟李卓耀

呂樂樂吳詠瑢泰國賽摘亞

今年第2度殺入公開賽男單決賽的家朗，在昨晚的決賽面對於4強直落兩局擊敗前世界一哥桃田賢斗的國家隊好手李詩灃，兩人首局鬥得激烈，世界排名較對方高5位的家朗，領先20：18時連失4分，戰至「刁時」先輸20：22。這名世界排名第15的港將次局重整旗鼓，幾乎一直處於上風，末段雖被追平18：18，但他沉着應戰連取3分，扳平局數。兩人在決勝局一直拉鋸，多次交換領先位置，但伍家朗在落後下連追4分，以21：18再下一城，苦戰86分鐘下反勝局數2：1封王。

伍家朗在今年狀態大勇，繼年初印尼大師賽並列季軍、泰國大師賽得亞軍，連續3站打入4強。他也自2020年後再於世巡賽贏冠軍，打破3年錦標荒。

另外，港隊組合呂樂樂／吳詠瑢於去年10月在越南公開賽首度合作即奪女雙季軍後，昨於泰國挑戰賽再取佳績，她們從預賽突圍而出，一路過關斬將，殺入決賽面對中華台北隊的劉巧芸／汪郁喬，雖表現慢熱下終以直落兩局9：21、15：21告負，但仍以亞軍作結，取得二人合作以來最佳成績。