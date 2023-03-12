何宛淇逆境當自強 全職訓練攀世一 放下勝負執念再衝奧

何宛淇的運動生涯並非一帆風順，她因身體狀况變差，撞波力度不及以往，在2011年需從BC4轉至BC3組利用管道發球，並有一名助手協助。她直言轉組曾陷一年低潮，開始懷疑硬地滾球對自己的意義，「自小家人就叫我專心讀書，將來找一份文職工作，但我作為運動員都有些想達成的目標，我想去殘奧，所以不應輕易放棄。我擔心將來會怨恨，沒選擇運動員這條路」。

何宛淇的努力並沒白費，2016年首戰里約熱內盧殘奧得第5，2018年雅加達亞殘運奪1金1銅，同年從浸大畢業後轉為全職運動員。在2021年東京殘奧伙謝德樺在BC3雙人賽得「梗頸四」，她不違言曾感介懷，但後來放下對勝負的執念，專注做好本分，並盼取得來年巴黎殘奧入場券，再尋突破。

盼經歷勉勵同路人 「人人有權追夢」

受去年第五波疫情影響，何宛淇鮮有出國比賽機會，致世界排名大幅下滑。由於巴黎殘奧的硬地滾球將於今年底截標，因此何宛淇跟教練兼拍檔李傑榮商量後，後者把心一橫辭去教席，全職任教，何宛淇去年底更在世界賽摘銅首度踏上此頒獎台，並初次成為「世一」。這名BC3組「一姐」坦承，這改變是去年成績躍進的主因，「Jet以兼職形式跟我練習，一定不能像全職般全情投入。他半年前轉全職教練，我猜這是去年世界賽有好成績的原因。」BC3組運動員需助手幫忙下作賽，何宛淇感恩自己的夢想，可變成她與李傑榮共同奮鬥的目標。

何宛淇笑言轉全職運動員時，家人相當擔心，慶幸現於球場上有好成績，可令摯親安心，「希望他們知道，我現在的工作做得開心又滿足，又可賴以維生」。硬地滾球帶給何宛淇更精彩人生，她亦盼透過場上的成績鼓勵同路人，「我自小因身體問題，會被人看輕或歧視，但家人告訴我做人要爭氣，殘疾人士不等如弱者，我們不需憐憫，每人都有權利追尋夢想」。

獲提名傑出女運動員

冀藉傑運推廣硬地滾球

何宛淇憑去年出色表現，獲提名競逐「國泰2022年度香港傑出運動員選舉」，她在傑出女運動員的公眾投票暫列第7，上屆「星中之星」的女飛魚何詩蓓大熱領先，「重劍一姐」江旻憓緊隨其後。公眾投票將於今晚11時59分截止，凡持有效香港身分證人士，均可到官網（sportstar2022.hkolympic.org）投票一次。

何宛淇認為獲提名已是對自己和背後團隊的肯定，但比起獎項，她更希望藉「香港體壇奧斯卡」這平台推廣硬地滾球，「東奧有電視直播，令更多巿民了解這項運動，但我想藉此機會讓一班同樣殘疾的朋友嘗試接觸社會。不用動輒追尋夢想，而是出來運動一下，對健康亦有幫助」。

文：許嘉明

圖：馮凱鍵