體壇快訊：石偉雄世盃巴庫站晉決賽

港隊3女將匈牙利大獎賽過關

港隊昨出戰重劍大獎賽匈牙利站，其中女子組有朱嘉望、陳渭泠及陳祉澄從小組賽突圍，連翊希則未能出線；港隊「一姐」則直入今日進行的64強。男子組方面，方凱申及吳浩天分別在128強止步。

麥姬安破200米背泳世績

澳洲隊游泳名將姬莉麥姬安前日在悉尼舉行的新南威爾士公開錦標賽200米背泳游出2分03.14秒，以0.21秒之微打破美國泳手妮根史密夫在2019年光州世界賽所保持的世界紀錄。

皇馬缺賓斯馬反勝愛斯賓奴

皇家馬德里昨於西甲主場雖有前鋒賓施馬因傷缺陣，並於8分鐘被愛斯賓奴藉反擊由祖斯奴先拔頭籌，但「銀河艦隊」站穩陣腳後，由雲尼斯奧斯祖利安、艾達米列達奧及馬高阿辛斯奧各建一功，以3：1反勝。至於榜首的巴塞隆拿明晨則作客畢爾包。

約基治三雙難阻金塊負馬刺

西岸一哥丹佛金塊昨於NBA常規賽雖有當家球星約基治貢獻今季第26次「三雙」，惟球隊最終仍作客以120：128不敵聖安東尼奧馬刺，自1月底後再嘗連敗，暫以6場勝差領先第2及3位的薩克拉門托帝王及孟菲斯灰熊。