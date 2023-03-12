陳彥霖系列賽二奪冠 未破三級跳PB 感激恩師落場身教

陳彥霖在第三跳以12.77米奪冠，距兩周前在系列賽一躍出的12.99米有一段距離，但她認為表現尚算合格，並稱往日賽程安排多為周六跳遠，翌日下午才出戰三級跳，賽程調動打亂了節奏。

陳彥霖提及今季表現不俗，感激恩師謝孟芝言傳身教，令她現於德望全職任教體育科的同時，也可堅持練習求突破，「香港很少教練會親自落場，但我們一起練習和比賽，看到她還在堅持，我也不能輕易放棄」。

由於女子三級跳的體院標準為13.68米，故陳彥霖未能無後顧之憂成為全職運動員，但她直言兩周前跳到12.99米，有感成績穩步上揚，盼以平常心求突破13米關口。至於謝孟芝以11.52米摘銀，在德望就讀中五的周子雅以11.26米改寫U18港績掛銅。

田總今屆特別邀請來自日本早稻田大學田徑部運動員山口智規及伊藤大志，在男子1500米與本地跑手同場較量，最終山口以3分46.40秒奪冠，伊藤則摘銅。

黃浩聰越野挑戰賽摘季

另外，港將黃浩聰昨於大美督舉行的香港越野跑挑戰賽以5小時41分32秒奪得男子組季軍，另一港將黃琪珍則在女子組以7小時13分21秒同樣摘季。