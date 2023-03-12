阿仙奴征奇兵富咸 倒戈尼奴祝福奪冠 稱黯然離隊無懷恨

富咸vs.阿仙奴 now611/621台 晚上22：00直播

阿仙奴去年8月底英超憑後衛加比爾馬加希斯完場前建功，主場以2：1反勝富咸，重返酋長球場首次倒戈的賓特尼奴全場6次撲救，幾乎令「兵工廠」失分。相隔大半年再對碰，本月4日度過31歲生日的尼奴，近日受訪談及對阿仙奴的感受，「即使阿仙奴選擇放棄我，我也覺得沒做錯什麼，我帶着驕傲來到，也昂首離開，仍然跟球會保持良好關係」。

尼奴於2018年夏天由德甲利華古遜加盟阿仙奴，效力4季於上季被蘭斯達爾搶走正選後，今季以800萬鎊（約7530萬港元）轉投另一倫敦球會富咸，助這支升班馬於英超26戰39分暫列第7位、在英格蘭足總盃則已打入8強，成今屆其中一支予人驚喜的英超球隊。

阿仙奴今季英超長居榜首誓問鼎冠軍，尼奴賽前也祝福前東家奪冠，「雖然我沒有以最完美方式結束在阿仙奴的生涯，但上次回到酋長球場仍然感受到球迷的熱情，有球迷走來感謝我4年的付出」。

阿仙奴上周中歐霸16強首回合，輪換4名正選作客2：2逼和士砵亭，該仗因病缺陣的隊長馬田奧迪加特料可復出，翼鋒李安度杜沙特續上陣成疑，上仗英超攻入絕殺球助球隊以3：2挫般尼茅夫的雷斯尼爾遜可候命。中場格列沙加承認球隊目前壓力比過去數季大得多，惟相信隊友有正確心態延續表現。富咸有中場主力祖奧包連夏累積黃牌要停賽。

曼聯成英超2月獎項大贏家

另邊廂，曼聯上周的「雙紅會」作客以0：7慘負利物浦後，在日前歐霸16強首回合於主場4：1大勝貝迪斯「反底」，今晚續坐陣奧脫福球場迎戰榜尾的修咸頓，賽前有領隊坦夏格、拉舒福特及迪基亞同時獲獎「冲喜」，分別當選英超2月最佳領隊、球員及撲救獎項。「福仔」及坦夏格今季分別第3次及兩次榮獲每月最佳。