傑志鬥東方爭今季對賽連勝

標準流浪vs.香港U23 下午15：00 斧山道運動場 票價：$80/30

今季港超尚餘5輪，榜首球隊傑志今傍晚6時在旺角大球場對東方合演「東傑大戰」，繼高級組銀牌決賽後再交手。「藍鳥」今季三鬥東方皆勝，不過主教練朱志光稱，對手現無壓力下會踢得更開放，提醒麾下小心應對。

近季「東傑大戰」屬爭標關鍵戰，是港超入場人數票房保證，不過東方今季縮減規模陣容年輕化，在聯賽13戰21分只排第5位，今季三鬥傑志皆北，包括去年底首循環聯賽負0：3，以及在大年初一高級組銀牌決賽對壘，法定時間踢成1：1，戰至互射12碼以2：4飲恨。傑志現以13戰36分排榜首，領先次席理文3分；東方戰畢今仗將於下周六作客理文，或成左右今季爭標其一關鍵。標準流浪下午3時於斧山道運動場對榜尾的香港U23。

屠俊翹加盟日足聯球會

此外，冠忠南區昨宣布31歲喀麥隆籍翼鋒艾華已在入境處辦妥入籍手續，預計本月底國際賽期將獲發特區護照。至於日本名將三浦知良上季效力的日足聯（JFL）球會鈴鹿得分者，昨宣布早前隨隊試訓的28歲香港門將屠俊翹正式加盟，將披20號球衣，阿翹季中離開深水埗，他在新球會官網稱今次機會對香港門將是一大挑戰，會努力報答球隊和球迷。