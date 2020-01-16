聖若瑟隔24年再奪精英賽 絕地反擊再挫男拔萃 袁振謙MVP獎獻隊友

聖若瑟坐擁3名港超兵，包括有4強缺陣的傑志小將袁振謙復出，與另一「藍鳥」小將戴子軒聯手攻堅，效力東方的楊棟棋續因傷無緣出戰；男拔萃亦有效力港會的周子謙，但他自8強起再未亮相，昨仗只做座上客。聖若瑟開賽3分鐘由袁振謙在中路盤扭突破後，於禁區內右腳勁射破網打開紀錄。男拔萃經教練馮凱文變陣後，在33分鐘由賽前領先射手榜的曾昭灝接應長傳後，單刀扭過門將射入，半場追成1：1。換邊後，聖若瑟後衛黃晴軒於禁區內犯手球輸12碼，隊友李澤淳更因投訴過激領兩黃一紅被逐，曾昭灝操刀射入是役第2球。

聖若瑟面對落後兼10人應戰的逆境未有方寸大亂，58分鐘袁振謙再做英雄，與戴子軒小組配合後快腳建功扳平2：2，與曾昭灝同樣「起孖」。雙方法定時間未分勝負，繼D1決賽再次決戰12碼。兩軍首4輪各有一人宴客，男拔萃有入球功臣曾昭灝於第3輪操刀射斜，聖若瑟有戴子軒於第4輪射中柱。聖若瑟門將張桂華於D1決賽曾兩度撲出極刑，今場在第5輪再化身「守護神」擋出連朗狄的施射，加上隊友陳俊曦射入奠勝球，聖若瑟再次以互射12碼氣走男拔萃，成為今屆精英賽足球及籃球雙料冠軍。

曾昭灝勸勉男拔萃師弟驕兵必敗

精英賽各個人獎項於決賽後揭曉，為聖若瑟梅開二度的袁振謙當選最有價值球員（MVP），這名17歲中場自言此役表現僅中規中矩，對獲獎感意外，將榮譽歸功隊友，「最近較多比賽，體力消耗下防守有點鬆懈。若不是隊友和教練的付出，我便不會獲獎，因此這獎項是屬於大家」。他認為在學界揚威，肯定了學校近年再次重視體育發展的方針。

撲出12碼致勝的張桂華當選最佳防守球員，他去年曾入選港足出戰U20亞洲盃外圍賽，今季效力港甲球隊高力北區，稱日後有志投身港超賽場。男拔萃雖失落冠軍，但司職中場的曾昭灝仍以6個入球成為精英賽神射手，即將中六畢業的他勸勉師弟他日捲土重來，「拔萃一直以勝者心態迎戰，這年度卻吞下不少敗仗，還要輸給同一隊兩次，提醒我們並不是常勝軍，不能驕傲」。

董之英派7蛋摘季 萬鈞毅智第4寫隊史

季軍戰方面，六屆精英賽盟主仁濟醫院董之英紀念中學以7：0大炒今屆「黑馬」賽馬會萬鈞毅智書院摘季。以元朗區冠軍身分參賽的萬鈞毅智雖連續兩仗大敗而回，仍以殿軍創下校史最佳成績。