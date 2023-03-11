曼聯歐霸反底炒貝 奧脫福21場不敗 坦帥滿意

曼聯在英超作客晏菲路球場以0：7大敗利物浦，昨重返奧脫福球場出戰歐霸16強以原陣出擊，面對西甲第5名的貝迪斯，開賽僅6分鐘即由拉舒福特勁射打開紀錄，是「福仔」今季各項賽事第26球，在歐洲五大聯賽入球數僅次艾寧夏蘭特（33球）及基利安麥巴比（30球）。貝迪斯於32分鐘由艾約斯佩雷斯妙射扳平。「紅魔」換邊後由安東尼馬菲奧斯與隊長般奴費南迪斯各入一球，加上中鋒韋格賀斯完場前取得季中外借後首個主場入球，在首回合以4：1大勝一場，晉級形勢大好，下周五作客次回合。紅魔領隊坦夏格讚揚麾下經歷大敗後，以勝仗做出回應。

其餘歐霸16強首回合，阿仙奴輪換4名正選下，憑中堅威廉沙列巴及對方日本國腳中場守田英正的烏龍球，作客以2：2逼和士砵亭，季中加盟的23歲波蘭籍中堅基域諾首次上陣。

基域諾入廠首戰僅和

普巴遲到遭剔出祖雲大軍

意甲雙雄均旗開得勝，祖雲達斯縱有剛傷癒的保羅普巴，惟因賽前會議遲到被剔出大軍，但球隊仍憑近况大勇的迪馬利亞頭槌奠勝，以1：0挫弗賴堡；羅馬則主場以2：0先勝皇家蘇斯達。