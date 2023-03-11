曼城歐戰前誓全力破宮 獲加惹官非無礙披甲

已奪6次英超的衛冕之師曼城，今屆暫落後榜首的阿仙奴5分居次，明晨作客水晶宮後，將在下周中的歐聯16強次回合惡鬥德甲勁旅RB萊比錫，雙方首戰言和1：1，外界料對爭取隊史首座歐聯錦標的「藍月」尤其重要。哥迪奧拿昨回應道：「重要性當然毋庸置疑，但絕不代表其他賽事會被輕視，正如我們過往亦贏了多屆聯賽盃，證明球隊在任何賽事均會全力爭標。」而他透露近日在當地酒吧喝醉後涉淫蕩行為的基爾獲加，雖正被當地警方調查，但因未違反隊規，今仗可候命。

高普預期征般茅有阻力 車路士爭連勝

至於上輪狂數曼聯7蛋的利物浦今晚作客般尼茅夫，本季初交手時「紅軍」曾於主場以9：0大勝。對於這些大比數勝仗，主帥高普直言有利提升士氣，但認為可持續交出表現才是球隊追求的目標，並指「般茅上輪踢得很好，只是僅負阿仙奴未能取分，預期會是場硬仗」。

日前在歐聯反克多蒙特殺入8強的車路士，今晚則作客李斯特城力爭自去年10月後再於聯賽取連勝，料主帥樸達續以近仗「翻身」所用的3-4-3陣式排兵出擊。