溫網料撤雙俄球手禁賽令 設嚴格參賽限制 麥維迪夫：尊重任何決定

俄羅斯軍隊去年2月底入侵烏克蘭後，體壇各界紛紛對俄、白兩國實施制裁。縱使ATP及WTA僅要求以中立身分參賽，但LTA以「不能接受俄國政權從球手參賽中獲益」為由，對該兩國球手實施全面禁賽。賽事最終不獲計算世界排名積分，LTA更因而共被罰款約170萬美元（約1300萬港元）。

然而英國《每日郵報》報道，LTA持續被該兩網球協會施壓下，料將解除禁令，但仍會對該兩國球手採取嚴格限制，包括若有球手表態支持俄軍入侵行動，將即時被逐出賽事。而溫網場地亦預計會參考本屆澳洲公開賽做法，禁止展示俄羅斯國旗。

對於有望再次參與溫網，目前在美國備戰印第安韋爾斯公開賽的麥維迪夫表示，若最終能重返該大滿貫賽事固然高興，但強調不論賽會有任何方案，均會尊重決定，「我非常喜歡溫網，但能否參賽還是交由賽會自行決定，我並不打算用言論左右他們的決策」。

FIE明晨表決恢復雙俄參賽權

此外，國際劍擊聯會（FIE）本港時間明晨將表決恢復讓「雙俄」選手參賽。烏克蘭劍擊總會周三再次促請各國代表屆時投下反對票，認為在俄軍全面撤兵前，應繼續維持制裁。