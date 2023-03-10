熱刺悶和米蘭1球飲恨 干地自嘲隨時被炒

熱刺首回合作客落後0：1，次回合返主場有干地病癒歸隊領軍，但球隊於77分鐘有後衛基斯甸羅美路兩黃一紅被逐，射手哈利卡尼於補時的頭槌攻門被AC米蘭門將邁治蘭撲出後，終互交白卷。AC米蘭兩回合計贏1：0，繼2011/12年後時隔11年再闖歐聯8強。

熱刺在英格蘭聯賽盃、足總盃及歐聯相繼出局，勢又一季「四大皆空」。賽前傳出若歐聯出局將會辭退干地，他賽後亦不諱言：「我會在完季後與球會傾談未來，但會方可能在更早時間將我開除，誰知道呢？」

李察利臣不忿淪後備

昨仗70分鐘入替的李察利臣，賽後受訪時更爆粗不滿再次屈居後備，「今季真是狗屎的一季，因為我沒太多上陣時間。我不理解之前兩場正選獲勝後，突然將我放在後備又沒有解釋。我是職業球員，想落場比賽，別當我傻瓜」。這名巴西國腳今季加盟熱刺後，上陣25場只在歐聯入2球，在英超尚未開齋。

另外，布魯日前天在歐聯16強大敗予賓菲加出局後，昨落實解僱主帥史葛柏加，這名曾效熱刺的英格蘭名宿上任僅67天。