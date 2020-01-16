PSG遭拜仁雙殺 近7季5次16強止步 三叉戟恐今夏拆伙 加迪亞帥位勢危

PSG首回合主場落後0：1，次回合作客安聯球場，尼馬因傷提早收咧，由兩大球星美斯與麥巴比攻堅，但二人面對拜仁銅牆鐵壁未能產生威脅攻勢。PSG完半場前曾有黃金機會，阿舒拉夫逼甩拜仁門將恩尼森馬的控球，但域天拿的撞射欠角度，被拜仁中堅馬菲斯迪歷特護空門。

祖普莫亭第3次倒戈建功

半場互無紀錄後，拜仁於61分鐘打破僵局，哥列斯卡在對手禁區逼甩馬高華拉堤的控球，傳予祖普莫亭門前輕鬆破網，是這名喀麥隆隊中鋒第3次攻破前東家大門。及後森馬飛身救出沙治奧拉莫斯的頭槌力保不失後，拜仁完場前憑快速反擊由基拿比鎖定兩球勝局，兩回合計3蛋贈PSG。拜仁主帥拿高斯文稱，若球隊延續是役表現，將可擊敗任何歐聯對手。

美斯連續3季在歐聯16強止步，包括最後一季在巴塞隆拿，以及加盟PSG兩季分別被皇家馬德里及拜仁淘汰。這支法甲豪門近7季歐聯五度16強出局（見表），今季8仗都有失波。美斯與麥巴比昨共有7次攻門，但各只得一次中龍，麥巴比在嘗試過人、對抗及爭頂均無一成功。《隊報》賽後評這兩大球星只得3分（10分滿分）。

美斯連續3季無緣8強

麥巴比認「已踢出極限」

《隊報》等法國傳媒均認為，隨着歐聯出局，PSG下季將大換血，今季才掌帥印的加迪亞勢完季被炒，賽後他承認自己的未來取決於球會高層；美斯、尼馬與麥巴比的「MNM」組合或要拆伙。麥巴比在賽後認輸，稱「面對一支為贏歐聯而建立的球隊，我們已踢出極限」。去年5月天價續約的他當被問到未來去向時，僅稱當下只關心的是爭取衛冕法甲冠軍。

將於今夏約滿的美斯，《隊報》稱PSG在歐聯再次出局後，或令這名國際足協今年度最佳球員的意願改為傾向未必續約；至於已收咧的尼馬，受傷患困擾又曾有紀律問題，亦傳過與麥巴比不和，早前已盛傳會被賣走，或落戶車路士轉戰英超。