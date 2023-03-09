舊生教練團傳承經驗享受比賽

朱兆基重視聖若瑟歸屬感

聖若瑟書院4年前由校友兼港足名宿朱兆基接掌足球隊，執教初期成績不算彪炳，但「朱基」稱校方更願看到學生重新提升運動參與度，「當初接掌時的A Grade成員，畢業了仍會到場看師弟比賽；這是相比獲得佳績下，更希望看見的景象。球員要再享受踢足球多一點，不一定跟成績掛鈎」。聖若瑟帶隊教師黃錦澤雖非該校舊生，但學生時期也曾為母校香港管理專業協會李國寶中學出戰精英賽，盼以自身經歷勸勉學生珍惜比賽機會，「很少比賽有這樣的關注度，因此要展現自己的才能，讓大家認識你」。

高俊見證男拔萃中小學銜接

2008/09學年曾為拔萃男書院贏得D1冠軍的高俊，畢業後除執教男拔萃附屬小學校隊，近年開始踏足中學部擔任恩師馮凱文的副手。曾為凱景、南區等征戰本地頂級聯賽的他透露，陣中部分球員從他們小五起已見證着成長，深信學弟如常發揮定能寫下無憾篇章，「學界比賽一場過，勝負往往取決球員的決心。最重要是做好自己、不要放棄，奮戰到最後」。