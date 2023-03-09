聖若瑟男拔萃精英賽明爭霸 晉級路一球不失 石硤尾重演D1決賽翻版

文、圖：林欣澤

兩軍去年12月於D1男甲（A Grade）決賽交手時，因球場突然灑水提早1分鐘完結法定時間70分鐘賽事，雙方當時踢成1：1平手的情况下，聖若瑟憑互射12碼以4：3擊敗對手，相隔17年再奪冠。兩隊在精英賽晉級過程均保持清白之身；當中聖若瑟接連淘汰3支新界冠軍隊，男拔萃則3仗怒轟17球，決賽再狹路相逢，面臨真正考驗。

聖若瑟隊長盼用表現說話

男拔萃添男乙戰將要復仇

聖若瑟本學年在學界體壇可謂「重返榮耀」，先是籃球隊成港島D1及精英賽雙料冠軍，足球隊現在緊隨其步，盼重溫1998/99年度精英賽的奪冠夢。效力傑志一隊的隊長戴子軒深信，沒有事比在場上「用表現說話」更實際，專注應付這決賽，「精英賽並非想踢就能踢，我們好不容易才殺入決賽，得到展現實力機會，爭勝心一定會比對方更強」。D1決賽兩撲極刑致勝的門將張桂華，中四轉校後即碰上疫情，今屆才首為聖若瑟出戰學界賽，笑言終有機會大顯身手，「證明學校沒有收錯我吧！」

過去三度在足球精英賽封王的男拔萃，今屆大軍加入多名B Grade小將，陣容深度更為完整，眾將自信有力再與聖若瑟拼過你死我活。陣中翼鋒夏蔭環稱，冀藉精英賽向外界展示及證明該校永不言棄的精神，「D1失利後，我們說過會在精英賽捲土重來。拔萃就是不輕易放棄，贏了才會滿意」。男拔萃早前在排球及手球精英賽皆奪冠，此戰爭取問鼎「三冠王」。

男拔萃的中六主將曾昭灝，今屆同迎來唯一的精英賽。他稱即使此戰意義重大，也只是球員生涯其中一場比賽，故選擇輕鬆應對，「不要讓自己心理負擔太大，每一仗也是鍛煉抗壓的修煉，不論順境或逆境，正面迎接每仗」。司職中場的他在本賽事已入4球，暫居射手榜首位。聖若瑟的張青雲則以1球之差緊隨其後，這名從B Grade越級挑戰的前鋒笑言，最初不知道賽事設個人獎項，但不會為競逐神射手而變得「獨食」，「如隊友位置較大機會建功，我還是會選擇傳球」。

董之英季軍戰鬥黑馬萬鈞毅智

頭場季軍戰則於明早10時上演，由沙西區代表仁濟醫院董之英紀念中學，面對元朗區「黑馬」賽馬會萬鈞毅智書院。