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2023年3月9日星期四
曼聯迎貝迪斯冀反彈 將帥續撐般費任隊長
祖雲撼弗賴堡 拉比奧特暗示無歐聯資格勢離隊
車路士闖歐聯8強 夏維斯問題極刑反勝多蒙特
香港東方連挫金群利 率先殺入ABL決賽
湖人榮休加素爾16號球衣 與高比並排
伍家朗李卓耀德國賽齊過關
體壇快訊：港足U23開操備戰新加坡賽
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舊生教練團傳承經驗享受比賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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